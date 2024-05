Este é o Aston Martin com que Fernando Alonso anda no dia a dia

O bicampeão mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso, não se contenta em impressionar apenas nas pistas. No seu dia a dia, o piloto espanhol circula ao volante de um dos SUVs mais potentes do mundo: o Aston Martin DBX707.

Potência e desempenho sob o capô

O DBX707 é equipado com um motor V8 4.0 biturbo da Mercedes-AMG, reprogramado e reconfigurado com novos turbos. Essa fera entrega 707 cv de potência e 900 Nm de torque, proporcionando uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,1 segundos. A transmissão automática de nove velocidades com conversor de torque garante trocas suaves e precisas.

O design externo do DBX707 foi recentemente renovado com sutileza, incluindo novos puxadores de porta, retrovisores laterais e cinco novas opções de cores. Já no interior, as mudanças são mais significativas. O destaque fica para o novo volante esportivo, o painel de instrumentos digital de 12,3", o sistema de som com 14 alto-falantes e 800 watts de potência e a central multimídia de 10,25" com sistema atualizado.

Segundo a Aston Martin, o novo DBX707 vai entrar em produção neste segundo trimestre do ano.

