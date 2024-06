Cristiano Ronaldo chora copiosamente após perder taça nos penáltis

Cristiano Ronaldo não aguentou a emoção e desabou em lágrimas após o Al Nassr perder a final da Taça do Rei da Arábia Saudita no desempate por penáltis frente ao Al Hilal. Assim que Bono defendeu a grande penalidade decisiva, CR7 caiu no gramado e começou a chorar copiosamente.

Confira o vídeo.

