A fascinante hitória do roubo do troféu da Copa do Mundo de 1966 (e o cachorro que encontrou)

A fascinante hitória do roubo do troféu da Copa do Mundo de 1966 (e o cachorro que o encontrou) - Você sabia ou lembra que o troféu da Copa do Mundo foi roubado antes do torneio de 1966? Mas o que realmente aconteceu? Acredite ou não, mas foi um cachorro o herói desse caso misterioso! Nesta galeria, dê uma olhada na incrível história da taça Jules Rimet.

© Getty Images