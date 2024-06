Casemiro compra time espanhol oito vezes mais barato que ele

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Casemiro é o mais novo dono do Marbella FC, time da terceira divisão da Espanha. O jogador do Manchester United se tornou o sócio majoritário e fará parte do conselho administrativo do clube, que acabou de conseguir o acesso.

O clube tem valor de mercado oito vezes menor do que seu novo dono. Segundo o Transfermarkt, o Mabella está avaliado em 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 14 milhões), enquanto Casemiro vale 20 milhões (aproximadamente R$ 114 milhões).

Marbella vê a chegada de Casemiro com estratégia para plano de crescimento. O time acabou de subir para a terceira divisão e exaltou o currículo vencedor do volante brasileiro.

O clube se tornou SAF em 2016 e já teve dois proprietários. O primeiro foi o russo Alexander Crinberg e, a partir de 2018, o chinês Zhao Zhen. Ambos eram empresários.

Casemiro tem contrato com o Manchester United, mas não vive boa fase e acabou fora da Copa América. O jogador pode se transferir para o futebol saudita nesta janela.