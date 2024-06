Corinthians é acionado na Fifa pelo Talleres, mas nega dívida por Garro

SANTOS E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Talleres acionou a Fifa para cobrar R$ 3,7 milhões do Corinthians pela negociação envolvendo o meia Rodrigo Garro.

O Talleres entende que o Corinthians não cumpriu o acordo para pagar as despesas operacionais da venda de Garro, realizada em dezembro. A informação foi inicialmente publicada pela ESPN.

Os argentinos creem que o Corinthians deixou de pagar 700 mil dólares líquidos (R$ 3,7 mi) relacionados a impostos. O Timão nega.

O Corinthians afirma que pagou as primeiras parcelas do acordo baseado em valores brutos previstos em contrato. Há ainda um saldo a transferir e nenhum atraso.

Essa divergência atrasou a venda de Garro, que só se apresentou ao Corinthians justamente quando o clube brasileiro acionou a Fifa. O litígio entre os clubes se mantém.

O UOL teve acesso ao contrato, que de fato cita valores brutos e possui esse trecho: "Sem prejuízo do que pagará o Corinthians, perante às entidades arrecadadoras as partes assumem as despesas de acordo com sua posição na transição".

"Simplesmente o Corinthians deve dinheiro ao Talleres. E queremos que seja pago", afirma Andrés Fassi, presidente do Talleres, ao UOL.