Clubes enviam ofício à CBF e pedem apoio para indicar presidente do STJD

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Clubes da Série A e B enviaram, na última quarta-feira (5), um ofício a Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, pedindo o apoio à indicação de Luiz Felipe Bulus à presidência do STJD do Futebol.

Luiz Felipe Bulus é atual vice-presidente administrativo do STJD do Futebol. O pedido é para que seja indicado para ser mandatário nos próximos dois anos da gestão 2024/2028.

Ao todo, 23 clubes do futebol brasileiro assinaram o documento. Destes, 19 são da Série A.

Os clubes ressaltaram que a indicação foi feita na condição de "protagonistas do espetáculo e maiores interessados no bom funcionamento do STJD". Eles avaliaram que o indicado reúne critérios para ocupar o cargo.

A carta foi enviada com cópia para a OAB, FENAPAF e ABRAFUT. As entidades são responsáveis pela indicação dos auditores que compõem o Pleno do STJD.

CLUBES QUE ASSINARAM O OFÍCIO:

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Ceará

Corinthians

Coritiba

Criciúma

Cruzeiro

Cuiabá

Fluminense

Flamengo

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Red Bull Bragantino

São Paulo

Vasco da Gama

Vila Nova