Torcedor 'voa' da bancada e quase atinge Cristiano Ronaldo; veja

Portugal encerrou a fase de grupos do Campeonato da Europa nesta quarta-feira com uma derrota para a Geórgia por 2-0, iniciando a etapa com o pé esquerdo.

Após o apito final, a loucura em torno de Cristiano Ronaldo voltou a dominar os holofotes, chegando ao ponto de um torcedor se jogar das arquibancadas, quase atingindo o capitão nacional.

