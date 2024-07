Aos 40 anos, ex-Corinthians é anunciado por time que disputará Liga dos Campeões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Felipe, que teve passagens marcantes por Corinthians e Flamengo, é o novo reforço do Differdange 03.

O Differdange, de Luxemburgo, anunciou a contratação de Felipe nesta segunda (1). Na publicação, o clube divulgou um vídeo e desejou boas-vindas ao brasileiro.

O time europeu irá disputar em julho a fase preliminar da Champions League, buscando uma vaga na próxima fase contra o Klaksvík, equipe das Ilhas Faroé.

Entre as conquistas mais imporantes, o goleiro Felipe tem dois títulos de Copa do Brasil: em 2009, pelo Corinthians, e 2013, pelo Flamengo. A passagem no rubro-negro teve fim em 2015.

Felipe estava desde o início do ano no Sampaio Corrêa, que atualmente disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. O goleiro foi revelado pelo Vitória, estreando pelo profissional em 2003.