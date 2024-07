Por que clubes brasileiros não poderão usar reforços no 1º dia da janela

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A janela de transferências do Brasil abre na próxima quarta-feira (10), mas isso não significa que os clubes poderão contar os seus respectivos reforços imediatamente. Eles podem ter que esperar até a 17ª rodada do Brasileiro para promover estreias.

A CBF padronizou as inscrições de novos atletas, com início apenas em 11 de julho (quinta-feira). Entre os dias 10 e 11 acontece a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, os reforços só poderão ir a campo a partir de 13 de julho, quando inicia a 17ª rodada. Bahia, Cuiabá, Cruzeiro e Red Bull Bragantino jogam nesta data.

A maioria dos clubes, porém, precisará esperar cerca de uma semana para contar com seus reforços. Seis partidas do Brasileirão acontecem entre os dias 16 e 17 de julho.

A janela de transferências fica aberta até 2 de setembro e abrange transferências nacionais e internacionais para clubes das Séries A e B do Brasileiro. Este é o segundo e último período para a contratação de jogadores.

*

VEJA A TABELA DA 17ª RODADA DO BRASILEIRO

13/07 (sábado)

16h (de Brasília) - Bahia x Cuiabá

16h - Cruzeiro x Red Bull Bragantino16/07 (terça-feira)

19h - Juventude x Atlético-MG

21h - Corinthians x Criciúma17/07 (quarta-feira)

19h - Atlético-GO x Vasco

20h - São Paulo x Grêmio

21h30 - Botafogo x Palmeiras

21h30 - Fortaleza x VitóriaData a definir

Internacional x Flamengo

Fluminense x Athletico-PR