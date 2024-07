Cruzeiro, Fortaleza e Juventude mantêm Flu, Grêmio e Timão no Z-4

O início da rodada de domingo (7) do Campeonato Brasileiro foi implacável com três gigantes que sofrem nesta temporada. O Cruzeiro atropelou o Corinthians por 3 a 0, mesmo placar da vitória do Juventude sobre o Grêmio. No Ceará, o Fortaleza fez 1 a 0 no Fluminense. Com os resultados, os três derrotados seguem batendo ponto na zona de rebaixamento do campeonato, com 15 rodadas.

No Mineirão, a Raposa precisou de apenas cinco minutos para sair na frente do Timão. Com um toque, Matheus Pereira tirou Félix Torres completamente da jogada, avançou e chutou na saída de Matheus Donelli. Cruzeiro 1 a 0.

Após o VAR colaborar para a anulação de um gol do Corinthians marcado por Raniele, o Cruzeiro ampliou nos acréscimos da primeira etapa. O argentino Barreal chutou de fora da área e acertou o canto direito do gol corintiano.

O golpe derradeiro veio logo no início da segunda etapa. Com três minutos, Arthur Gomes fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. Hugo não conseguiu cortar e viu Gabriel Veron dar números finais à partida.

O resultado levou a Raposa aos 23 pontos, próximo ao G-4. O Corinthians, com 12 pontos, é o 17º colocado, abrindo o Z-4.

Em Caxias do Sul, o Juventude também não deu chances ao Grêmio. A vitória por 3 a 0 foi construída de forma semelhante ao triunfo do Cruzeiro sobre o Corinthians.

A equipe da serra gaúcha abriu 2 a 0 no primeiro tempo. Gilberto abriu o placar com um chute rasteiro de fora da área e João Lucas ampliou após bate-rebate dentro da área, com um chute de esquerda que pegou o goleiro Rafael Cabral no contrapé.

Na segunda etapa, o golpe de misericórdia veio aos 37. Após cruzamento pela direita, Erick completou de cabeça para marcar.

O Juventude soma 19 pontos, no meio da tabela, enquanto o Grêmio tem 11, dentro da zona de rebaixamento. No entanto, o tricolor realizou apenas 13 partidas até o momento.

No Castelão, o Fortaleza bateu o Fluminense por 1 a 0 e se recuperou da derrota para o Vasco no meio da semana. Aos 10 minutos da segunda etapa, o argentino Pochettino cobrou escanteio pela direita e encontrou o compatriota Lucero, que marcou de cabeça o único gol da partida. Foi o sexto dele no campeonato, colocando o atacante como um dos vice-artilheiros da competição.

O Leão tem 23 pontos, brigando para se aproximar da zona de classificação à Libertadores. Já o Flu alcançou 12 jogos sem vitória e, com apenas sete pontos e uma vitória na competição, amarga a lanterna.

