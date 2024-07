Gabigol crava que fica no Flamengo até dezembro e pede fim de 'mentiras'

(UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol falou pela primeira vez sobre a situação com o Flamengo desde que ficou livre para assinar pré-contrato. O atacante cravou que fica no clube até dezembro, mas não explicou se ainda pode renovar ou se de fato irá para outro clube.

"Tudo é possível. Não tem nada decidido ainda, se eu vou ficar ou vou sair. O que eu quero mesmo é treinar, jogar e ter uma sequência, buscar meu espaço aqui no Flamengo. Vou ficar até dezembro, como todo mundo sabe. E eu quero ser importante. Tenho entrado um jogo sim, um jogo não, e isso acaba dificultando um pouco. Só vai pegar ritmo jogando. Então tenho treinado bastante, me dedicado ao máximo para poder ajudar o Flamengo. Mas por favor, parem de falar mentira. Vocês vão saber de mim, e não vão saber de mais ninguém", explicou Gabigol.

O atacante também despistou sobre seu futuro no clube rubro-negro. "Todo mundo quer cravar, né? Mas ninguém vai cravar, porque essa decisão é minha, dos meus pais e do próximo clube que eu for ou se eu for ficar no Flamengo. E quando isso for decidido, eu vou comunicar e todos vão saber. Eu vejo muito mentira na internet, não sei como vocês conseguem, não vocês que estão aqui, mas esse pessoal que fala sobre isso. É incrível porque eu leio cada coisa que sai. Que falei com treinador, data de apresentação... é muita mentira e eu fico muito triste por isso. Tem pessoas que vivem a vida do Twitter, que não é a vida real. Quem sabe o que vai acontecer na minha vida são meus pais, eu, o próximo clube ou quem sabe o Flamengo. Vou ser o primeiro a comunicar."

Gabigol aproveitou para explicar sobre o período fora da equipe. "Não foi um afastamento, foi um comum acordo. Tinha sim uma possibilidade de eu sair agora, porque eu sinto que preciso ter mais minutos. Claro que eu respeito a decisão do treinador e creio que ele sempre vai fazer o melhor para a equipe. Preciso pegar ritmo e isso é só jogando. Foi complicado. E em comum acordo a gente conversou, e decidiu esperar um pouquinho, como todos souberam, tiveram algumas negociações. E como decidiu que eu vou embora em dezembro, eu voltei ao jogo e fiquei muito feliz de poder entrar hoje."

Em relação ao futuro, manteve o mistério. E ainda manteve acesa a possibilidade de seguir no Flamengo. "Eu tenho 27 anos, quero jogar para vencer e o Flamengo me oferece isso. Não sei o que vai acontecer. Sei que muita gente está falando vários times. Eu sei que minha decisão sempre vai ser o melhor para mim, para minha carreira, para minha família. Eu tenho uma coisa comigo que eu nunca vou abrir mão, que é ser campeão e estar em clubes que me façam chegar no topo. Ser artilheiro, indo pra seleção, me dando essa oportunidade de vencer, porque minha vontade de jogar futebol é vencer, se não for essa, é melhor eu parar. Se eu sentir que eu jogo bola por jogar, por diversão, pra ser mais um, não vou ser mais eu e eu vou decidir parar com o futebol."

