Corinthians aposta em Ramón e novos analistas por reforços criativos

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians aposta na chegada do técnico Ramón Díaz e de novos analistas para conseguir reforços criativos.

O executivo de futebol Fabinho Soldado sabe da limitação financeira do Corinthians e aposta em um "mercado alternativo".

Enquanto o presidente Augusto Melo sonha alto e negocia com Balotelli sozinho, Soldado põe os pés no chão e vasculha o futebol sul-americano.

Fabinho Soldado aposta no conhecimento do técnico Ramón Díaz e na chegada de novos analistas para melhorar a atuação do Timão no mercado.

Ramón conhece bem as opções do continente e foi quem indicou Vegetti ao Vasco, por exemplo. Sua comissão assiste a muitos jogos para encontrar talentos.

Renan Bloise e Thiago Rocha Santos, ambos ex-Flamengo, chegaram para o departamento de análise de mercado e querem buscar essa sinergia com a comissão e o Cifut (Centro de Inteligência do Futebol) para achar soluções ao elenco.

Esse trabalho já começa a render frutos. O Corinthians demonstrou interesse no meio-campista uruguaio Facundo Bernal, do Defensor, no atacante argentino Mateo Sanabria, do Lanús, e no atacante uruguaio Brian Rodríguez, do América-MEX. Também esteve em pauta o lateral-esquerdo colombiano Christian Borja.

Outro exemplo é o do meio-campista Charles, que vem do Midtjylland, da Dinamarca. O Corinthians colheu boas referências e não teve concorrência pelo atleta.

Além de Charles, o Corinthians já fechou com o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho e o volante Alex Santana. O Timão quer pelo menos mais um lateral-esquerdo, meio-campista e atacante.

