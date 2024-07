Casares diz que dupla do São Paulo estava na mira da seleção de Dorival

BRAGANÇA PAULISTA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Julio Casares, presidente do São Paulo, disse, em entrevista à ESPN, que os meio-campistas Alisson e Pablo Maia estavam na mira de Dorival Junior, técnico da seleção brasileira, antes de se lesionarem.

O mandatário tricolor contou que conversou com Dorival durante a Copa América -Casares foi chefe da delegação brasileira. De acordo com o dirigente, o treinador da seleção elogiava muito a dupla que comandou no São Paulo e gostaria de reproduzi-la na seleção.

Pablo Maia foi convocado para os primeiros amistosos da seleção no ano -contra Inglaterra e Espanha. Alisson ainda não tinha ganhado chances na seleção.

Alisson sofreu uma fratura no tornozelo no jogo contra o Grêmio, na última quarta (17), pelo Brasileirão. Ele já passou por uma cirurgia e não deve voltar ao time antes de 2025.

Já Pablo Maia se machucou no final de abril e também teve que passar por uma cirurgia. O volante de 22 anos sofreu uma lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda, e não tem previsão de retornar aos gramados.

"O Dorival tecia muitos elogios ao Alisson. E eu vou até mais longe. Um dia o Dorival falou 'poxa vida, eu tento imaginar uma dupla Alisson e Pablo Maia'. Tamanho o acerto que eles tiveram. Mas quis o destino que os dois se machucaram dessas formas. É um golpe muito duro, mas são jogadores que logo estão voltando, o tempo passa muito rápido", disse Casares.