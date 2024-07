Mbappé herda camisa 9 do Real Madrid. Lembra-se dos antecessores?

Kylian Mbappé foi oficialmente apresentado no Santiago Bernabéu com grande cerimônia e é o novo titular da camisa 9 do Real Madrid.

Quer saber quem foram os anteriores a usarem essa camisa? Confira na fotogaleria.

Leia Também: Mbappé realiza sonho, é apresentado pelo Real Madrid e promete 'dar a vida'