Nadadora brasileira expulsa se pronuncia e relata denúncia de assédio

A nadadora brasileira Ana Carolina Vieira, expulsa das Olimpíadas de Paris 2024 pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) por indisciplina, desabafou sobre a situação em seu perfil no Instagram na noite de domingo, 28 de julho.

Em seus stories, a atleta gravou alguns vídeos comentando o ocorrido e afirmou que iria provar que "não teve má conduta" nos Jogos Olímpicos. Além disso, ela revelou que havia feito uma denúncia de assédio sexual na seleção brasileira para o COB, mas que sua queixa foi ignorada. O COB ainda não se pronunciou sobre o assunto.

"Estou passando para agradecer as mensagens de carinho. Não consegui contato com ninguém quando saí da sala onde me anunciaram que estava fora por má conduta. Graças a Deus, vou provar que não tive má conduta nenhuma", disse Ana Carolina, que gravou os vídeos de um aeroporto em Portugal.

"Desde o momento que saí da sala, minha cara já estava em todas as páginas possíveis". Segundo a nadadora, ela não conseguiu contato com ninguém, exceto uma "moça que me acompanhou o tempo todo". Ana tentou falar com um psiquiatra, mas o pedido foi negado.

"Saí de lá, deixei meus materiais, não sabia o que fazer. Minhas coisas estão lá, fui para o aeroporto de shorts e tive que abrir minha mala toda. Deixei minha mala e saí de lá. Estou em Portugal, vou para Recife e depois para São Paulo. Estou desamparada".

Ainda de acordo com Ana Carolina, a funcionária que a acompanhou disse para ela entrar em contato com os canais do COB. "Mas como eu vou falar com o COB? Já fiz uma denúncia de assédio sexual dentro da seleção e nada foi resolvido", revelou. Ela disse que falará com seus advogados e que ainda se pronunciará sobre o caso.

"Estou bem, estou triste, mas com o coração em paz. Sei quem eu sou, sei do meu caráter, sei da minha índole e é isso que me conforta. Espero ainda poder defender a natação brasileira feminina, só peço tempo e um pouco de paciência", concluiu.

Entenda o caso

Ana Carolina Vieira foi expulsa pelo COB após cometer um ato de indisciplina durante os Jogos Olímpicos de Paris. O incidente ocorreu na sexta-feira, 26, dia da Cerimônia de Abertura do evento.

Ana Carolina saiu da Vila Olímpica sem autorização ao lado do namorado Gabriel Santos, que também faz parte do time de natação do Brasil. Além disso, a atleta contestou de forma agressiva mudanças feitas no revezamento da prova 4x100 metros livre, realizado na manhã de sábado (no Brasil). Essas ações levaram à sua expulsão da equipe.

Este não foi o primeiro incidente envolvendo Ana Carolina Vieira em uma competição. Em junho do ano passado, ela teve um desentendimento físico com a nadadora Jhennifer Alves durante o Troféu Brasil de Natação, em Recife. Jhennifer, que havia conquistado a medalha de ouro nos 100m peito, prova em que Ana Carolina ficou com o bronze, teria trocado provocações com Ana Carolina, que, segundo relatos, a agrediu em seguida.

Esta era a segunda Olimpíada de Ana Carolina, de 22 anos, natural de São Paulo e atleta do Esporte Clube Pinheiros, uma das equipes mais tradicionais nos esportes olímpicos do Brasil. Em Tóquio, em 2021, ela também participou do revezamento 4x100 metros livre feminino, onde o Brasil ficou em 12º lugar e não conseguiu vaga para as finais da categoria.

Leia Também: Nadadora brasileira é expulsa de Paris-2024 por deixar Vila Olímpica à noite sem autorização