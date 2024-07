Kaká faz visita ao Manchester City e é recebido com carinho por Guardiola

O Manchester City divulgou um vídeo nesta terça-feira mostrando o momento em que Pep Guardiola recebeu Kaká com muito entusiasmo durante um treino na turnê pelos Estados Unidos.

A antiga referência do futebol brasileiro deu um forte abraço no treinador espanhol, com muitos sorrisos entre eles.

Espreite o vídeo.

