Conheça 17 jogadores revelados por Zubeldía

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Luis Zubeldía falou firme após a vitória sobre o Goiás ao ser questionado sobre a pouca utilização das categorias de base. O argentino afirmou ser um "expert" em revelar jovens talentos ao longo da carreira.

Zubeldía afirmou que seria fácil formar dois times completos com jogadores revelados por ele. O treinador iniciou sua carreira em 2008 no Lanús (Argentina), aos 27 anos.

"Nesse aspecto, sou um dos treinadores que mais jovens promoveu no futebol sul-americano. Isso se planeja. Cheguei com o plantel armado. Diretoria sabe o que penso sobre os jovens, incluí-los mais depende de planejamento. Sou expert nessa matéria. Tenho que ter muito cuidado com a promoção. Me formei em juvenis e promovi muitos, se você ligar para os clubes onde passei podemos formar dois times de jogadores que promovi. Sei manejar isso. Temos que dar tempo ao tempo. Não dá para fazer por impulso, tem que planejar. Fiquem tranquilos que sou um técnico que sabe cuidar dos jovens", disse o técnico.

A reportagem levantou os principais nomes que foram revelados pelo treinador em seus trabalhos antes de chegar ao São Paulo. A lista leva em conta também jovens atletas que estavam em início de carreira e se firmaram sob o comando do argentino.

O principal destaque é Rodrigo De Paul, titular absoluto da seleção argentina campeã do mundo em 2022. O levantamento focou em nomes que se destacaram internacionalmente, passando pelas mãos de Zubeldía e sendo vendidos a clubes estrangeiros.



CONFIRA A LISTA DOS PRINCIPAIS NOMES REVELADOS POR ZUBELDÍA

Lanús (2008 a 2010)

Agustín Marchesín (Santos Laguna-MEX, América-MEX, Porto-POR, Celta de Vigo-ESP e Grêmio)

Salvio (Atletico de Madrid-ESP e Benfica-POR)

Sebastián Blanco (Metalist-UCR, West Brom-ING e Portland Timbers-EUA)

Guido Pizarro (Tigres-MEX e Sevilla-ESP)

Germán Cano (Fluminense)

Barcelona de Guayaquil (2012)

Carlos Gruezo (Sttugart, Dallas e FC Augsburg)

Racing (2012 a 2014)

Bruno Zuculini (Manchester City, Valência e River Plate)

Ricardo Centurión (São Paulo)

Luciano Vietto (Villareal-ESP, Atletico de Madrid, Sevilla, Valência e Sporting)

Rodrigo De Paul (Valência e Atletico de Madrid)

LDU (2014 e 2015)

Pervis Estupiñán (Villareal e Brighton-ING)

Independiente Medellín (2017)

Eduard Atuesta (Los Angeles FC-EUA e Palmeiras)

Lanús (2019 a 2021)