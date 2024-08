Flamengo cumpre prazo e anuncia pagamento de terreno para novo estádio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo realizou nesta sexta-feira (2) o pagamento do valor de R$ 138.195.000,00 ao Município do Rio de Janeiro pela compra do terreno do Gasômetro.

O clube informou que o Município do Rio de Janeiro já providenciou o depósito em juízo, nos autos do processo de desapropriação. O local pertencia a um fundo gerido pela Caixa Econômica Federal e foi desapropriado pela prefeitura.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, nos termos do Edital LP-SMCG nº 001/2024, após a publicação do resultado final que declarou o clube vencedor do leilão, realizou o pagamento do valor total de R$ 138.195.000,00 ao Município do Rio de Janeiro. O Município do Rio de Janeiro já providenciou o depósito em juízo, nos autos do processo de desapropriação Flamengo em nota via redes sociais.

Pagamento à vista. O dinheiro deveria ser depositado em uma conta a ser informada pelo município em até cinco dias após a publicação do resultado do leilão.

O projeto para a construção do estádio deverá ser apresentado à prefeitura em até 18 meses. O tempo total seria de sete anos e meio, mas o Flamengo declinou do período máximo.

O Flamengo tem a estimativa de inauguração para 15 de novembro de 2029, aniversário de 134 anos do clube. O aporte previsto é de R$ 1,7 bilhão, podendo chegar a R$ 2 bilhões.

O terreno do Gasômetro tem 88,3 mil metros quadrados. Ele fica em uma zona central do Rio de Janeiro, ao lado da Rodoviária Novo Rio e do Terminal Intermodal Gentileza, que conecta os serviços do BRT, do VLT e dos ônibus municipais.