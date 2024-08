Fortaleza quebra 100% do Cruzeiro e é o único mandante invicto do BR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após 21 rodadas, o Fortaleza se tornou, ao vencer o Cruzeiro por 2 a 1 na segunda-feira (5), o time com menos derrotas e o único invicto como mandante do Brasileirão 2024.

O Leão quebrou a invencibilidade da Raposa e passou a ser o único clube sem derrotas como mandante nesta Série A. São 11 partidas com mando do Leão, sendo oito vitórias e três empates.

O Cruzeiro, que jogou em Cariacica em vez de no Mineirão, tinha oito vitórias em oito jogos antes de enfrentar o Fortaleza. Além do Cruzeiro, apenas Juventude e Corinthians têm uma derrota como mandantes no Campeonato Brasileiro.

A última vez que a equipe de Juan Pablo Vojvoda foi derrotada na Arena Castelão foi pela Copa do Nordeste. O Fortaleza foi superado pelo Vitória, na fase de grupos da Copa do Nordeste, em 23 de maço.

O Fortaleza também é o que tem menos derrotas no campeonato. Com um jogo a menos, soma três derrotas, 11 vitórias e seis empates em 20 partidas, com 26 gols marcados e 19 sofridos, o que o deixa na 3ª posição na tabela.

Botafogo e Flamengo têm quatro derrotas cada, enquanto Atlético-MG e Internacional têm cinco.

Veja o top 10 das equipes que menos perderam:

Fortaleza: 3

Flamengo: 4

Botafogo: 4

Internacional: 5

Atlético-MG: 5

Palmeiras: 6

São Paulo: 6

Bahia: 7

Cruzeiro: 7

Athletico-PR: 7