Rafael revela que Zubeldía é totalmente o oposto no dia a dia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Rafael revelou um pouco dos bastidores do relacionamento dos atletas com o técnico Luis Zubeldía. Em entrevista exclusiva ao UOL, o dono da meta são-paulina contou que o argentino é bem mais tranquilo no dia a dia do que aparente ser à beira do campo.

"Zubeldía parece muito agitado dentro de campo nos dias de jogos porque vive muito isso, mas no dia a dia ele é muito gente boa, mais tranquilo, acessível. Gosta de conversar com todos, cumprimenta todos, sabe o que está acontecendo, ele conversa, se aproxima. Temos um acesso muito grande, não só com ele, mas com toda a comissão. Temos um ambiente muito bom de trabalho e todos os dias estamos conversando sobre uma coisa ou outra. É muito bom lidar com ele. Ele dá valor a todos os jogadores e tem sido um privilégio muito grande trabalhar com um profissional tão grande como ele", conta o goleiro.

Desde que chegou ao São Paulo, Zubeldía tem 15 vitórias, seis empates e quatro derrotas. O aproveitamento é de 68% dos pontos.

O treinador se notabilizou pelo comportamento agitado na beira do campo. Ele já recebeu oito amarelos, a maioria por reclamação, um vermelho e cumpriu três suspensões.

O argentino já reconheceu que precisa tomar certas precauções, mas se recusou a mudar seu jeito para evitar as punições. "Vou seguir sendo eu, tomarei precauções e tentarei melhorar algumas coisas. Minha essência não vai mudar", disse.