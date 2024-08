Duda e Ana Patrícia vencem, e Brasil é ouro no vôlei de praia em Paris

Duda e Ana Patrícia garantiram a terceira medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na final do vôlei de praia feminino, realizada nesta sexta-feira (9), a dupla brasileira derrotou as canadenses Melissa Paredes e Brandie Wilkerson com um emocionante 2 sets a 1 [26/24, 12/21 e 15/10].

Com essa vitória, elas se consagram campeãs olímpicas e levam o Brasil ao topo do pódio.

