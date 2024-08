Paris'2024 fecha com Billie Eilish e Snoop Dogg na passagem para LA'2028

O alinhamento de 'estrelas' subirá ao palco como parte da "passagem" dos Jogos Olímpicos de Paris para Los Angeles (LA)de 2028.

Cada um dos artistas musicais convidados para atuar hoje é natural da Califórnia, incluindo H.E.R., que deverá cantar o hino nacional dos Estados Unidos ao vivo no Stade de France.

"Este é o maior momento da história do LA28 até à data, quando a bandeira olímpica passa de Paris para Los Angeles", afirmou o presidente da LA28, Casey Wasserman, em comunicado.

O responsável disse ainda que todos estão "entusiasmados por apresentar o melhor de Los Angeles, com artistas locais" e e gratos a Billie, H.E.R., Chili Peppers e Snoop pela sua colaboração no que será "um espetáculo incrível para uma audiência global que dará aos fãs uma amostra do que está para vir em 2028".

A cerimônia de abertura contou com a participação de Lady Gaga e com o regresso de Celine Dion aos palcos, após o diagnóstico de síndrome da pessoa rígida, que ameaçou a sua carreira.

Los Angeles receberá os Jogos Olímpicos pela terceira vez, tendo os anteriores sido realizados em 1984 e 1932. Será a primeira vez que a cidade irá receber os Jogos Paralímpicos.

