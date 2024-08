Vini Jr. recusa oferta para jogar na liga saudita, diz jornal

(UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid, recusou recentemente uma proposta 'bastante lucrativa' para atuar na liga saudita. A informação é do site The Athletic.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) quer Vinicius Júnior como embaixador da Copa do Mundo 2034, que acontecerá no país asiático.

Apesar da proposta, o Real Madrid não está interessado em vender o jogador. A cláusula de Vini Jr. chega a 1 bilhão de euros (mais de R$ 6 bilhões na cotação atual) e ele tem contrato com o clube espanhol até 2027 depois de assinar uma extensão em 2022.

Vinicius Júnior está satisfeito na capital espanhola e sonha em ganhar a Bola de Ouro atuando pelo Real Madrid, ainda segundo o site. O atacante, aliás, é um dos fortes candidatos a levar o prêmio da temporada 2023/24.

Apesar da negativa, é esperado que a Arábia Saudita volte a insistir na contratação de Vini Jr. em um futuro próximo.

Vinicius Júnior chegou ao Real Madrid em 2018 e, desde então, marcou 93 gols em 263 partidas, contribuindo para três títulos da La Liga, dois da Liga dos Campeões e dois do Mundial de Clubes.