Como estão rivais dos brasileiros na Libertadores?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo iniciam, a partir desta terça-feira (13), suas trajetórias nas oitavas de final da Libertadores. Quatro deles se enfrentam, e outros três encaram adversários em diferentes cenários no futebol sul-americano.

DOS LÍDERES AO AFUNDADO

O Nacional-URU, adversário do São Paulo, passa por ótima fase após mudança no comando técnico. O clube demitiu o ex-atacante e nesta terça-feira (13) técnico Álvaro Recoba e, desde que contratou Martín Lasarte, não perdeu: são sete jogos, com cinco vitórias e dois empates. O time lidera o Campeonato Uruguaio.

Rival do Flamengo, o Bolívar também atravessa bom momento. O time de La Paz está na ponta do Campeonato Boliviano e perdeu apenas um de seus últimos dez jogos na temporada -sofrendo apenas cinco gols neste período. O duelo contra os cariocas será uma espécie de revanche, já que os dois se enfrentaram na fase de grupos (com uma vitória para cada lado).

Já o San Lorenzo, que desafiará o Atlético-MG, está afundado em crise. O clube argentino venceu apenas dois de seus últimos dez compromissos e vive uma crise financeira. Em meio á turbulência, o técnico Leandro Romagnoli deixou o cargo á disposição, mas foi convencido a ficar, pelo menos, até o fim das oitavas da Libertadores.

Botafogo x Palmeiras e Grêmio x Fluminense completam a tabela dos brasileiros na competição. Do quarteto, apenas o último da lista venceu seu jogo no último fim de semana.

E O RESTO DA TABELA?

Seis times completam o chaveamento das oitavas de final: Talleres, River Plate, Colo-Colo, Junior, Peñarol e The Strongest. Eles se dividirão entre três duelos marcados para ocorrer entre terça (13) e quarta (14).

O Colo-Colo, o Peñarol e o The Strongest se destacam positivamente. Os chilenos perderam apenas dois jogos desde maio, enquanto os uruguaios e os bolivianos foram derrotados atuando em seus estádios apenas uma vez em 2024.

A dupla argentina, assim como o Júnior, oscilou nos últimos jogos da temporada. O River, no entanto, fez a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores e tem a volta de Marcelo Gallardo, técnico multicampeão com a equipe.



VEJA JOGOS DAS OITAVAS DA LIBERTADORES

IDA

13/08 - terça - 19h - Grêmio x Fluminense

13/08 - terça - 21h30 - San Lorenzo x Atlético-MG

13/08 - terça - 21h30 - Colo-Colo x Junior

14/08 - quarta - 19h - Peñarol x The Strongest

14/08 - quarta - 21h30 - Talleres x River Plate

14/08 - quarta - 21h30 - Botafogo x Palmeiras

15/08 - quinta - 19h - Nacional x São Paulo

15/08 - quinta - 21h30 - Flamengo x Bolívar

VOLTA

20/08 - terça - 19h - Fluminense x Grêmio

20/08 - terça - 21h30 - Atlético-MG x San Lorenzo

20/08 - terça - 21h30 - Junior x Colo-Colo

21/08 - quarta - 19h - The Strongest x Peñarol

21/08 - quarta - 21h30 - River Plate x Talleres

21/08 - quarta - 21h30 - Palmeiras x Botafogo

22/08 - quinta - 19h - São Paulo x Nacional

22/08 - quinta - 21h30 - Bolívar x Flamengo