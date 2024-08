São Paulo: Patryck fratura clavícula em queda no clássico e segue internado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral-esquerdo Patryck fraturou a clavícula na queda feia que teve no clássico contra o Palmeiras no último domingo (18). O jogador segue internado, mas a expectativa é de alta ainda nesta segunda-feira (19).

Patryck realizou exames que constataram a fratura da clavícula direita. O jogador subiu para cabecear uma bola e bateu a cabeça no chão na queda; ele deixou o Allianz Parque de ambulância.

O jogador passou por uma bateria de exames neurológicos e segue internado no Hospital Albert Einstein. Ele foi levado para o local logo após o lance cumprindo o protocolo de concussão.

O São Paulo divulgou ainda no domingo que o quadro do jogador era estável e ele estava consciente. Patryck passou a noite no hospital assistido por profissionais do Tricolor.

Patryck também já fez uma postagem em suas redes sociais para tranquilizar a todos. Ele também aceitou as desculpas de Estêvão, que estava com ele no lance que gerou a queda.

Salve, galera! Passando aqui para tranquilizar todos vocês! Estou bem graças a Deus, junto com a minha família e amigos. Obrigado a todos que me mandaram mensagens e orações. Agora é focar na recuperação e bora para a próxima.