CBF divulga datas, horários e transmissões das quartas da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou, nesta quarta-feira (21), as datas, horários e transmissões dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil.

Os jogos de ida serão disputados já na próxima semana. Serão dois jogos na quarta-feira (28) e dois na quinta-feira (29).

As partidas de volta serão disputadas nos dias 11 e 12 de setembro. Assim como na ida, serão dois confrontos em cada um dos dias.

O sorteio que definiu as quartas de final aconteceu na última terça-feira (20). O chaveamento até a final também foi conhecido, com Vasco x Athletico e Atlético-MG x São Paulo ficando de um lado da chave, enquanto Flamengo x Bahia e Corinthians x Juventude ficaram do outro.

VEJA AS DATAS DOS JOGOS:

Jogos de ida

28/08 - 21h30 - São Paulo x Atlético-MG - Globo, SporTV, Amazon Prime Video e Premiere

28/08 - 21h30 - Bahia x Flamengo - Globo, SporTV, Amazon Prime Video e Premiere

29/08 - 20h - Vasco x Athletico-PR - Amazon Prime Video

29/08 - 20h - Juventude x Corinthians - SporTV e Premiere

Jogos de volta

11/09 - 21h - Corinthians x Juventude - SporTV e Premiere

11/09 - 21h30 - Athletico-PR x Vasco - Amazon Prime Video

12/09 - 21h45 - Atlético-MG x São Paulo - Globo, SporTV, Amazon Prime Video e Premiere

12/09 - 21h45 - Flamengo x Bahia - Globo, SporTV, Amazon Prime Video e Premiere