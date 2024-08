Fala machista de Abel repercute na imprensa internacional: 'inadmissível'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A fala machista do técnico Abel Ferreira após a goleada do Palmeiras sobre o Cuiabá neste sábado (24), pelo Campeonato Brasileiro, chamou a atenção da imprensa internacional.

O jornal espanhol As classificou a 'grosseria' de Abel Ferreira como 'inadmissível' logo na manchete da matéria que conta com o vídeo da resposta do técnico português à repórter. "A resposta, apelando a 'ter que dar explicações', não cabe", complementa o periódico.

O jornal A Bola, de Portugal, também abordou o caso, mas pegou mais leve com Abel Ferreira, apenas pontuando que o técnico 'escolheu mal a pergunta que resolveu reagir'. A matéria ainda destaca outras falas do treinador na entrevista coletiva e esclarece a situação difícil que o clube vive em relação a lesões.

A FALA MACHISTA

O técnico Abel Ferreira afirmou que só deve satisfações a três mulheres ao responder uma pergunta feita por uma jornalista durante entrevista coletiva após a goleada do Palmeiras sobre o Cuiabá, no Brinco de Ouro da Princesa.

A resposta veio após pergunta da repórter Alinne Fanelli, da rádio BandNews FM. Ela pediu uma atualização sobre a situação de Mayke, que deixou o jogo machucado ainda no primeiro tempo e chorou no banco de reservas.

Mais uma lesão. Eu tenho que dar satisfações a três mulheres só: minha mãe, minha mulher e a presidente Leila. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Por que perdeu, por que lesionou? As únicas. Os outros podem falar, se manifestar, elogiar ou criticar, o treinador tem que saber ouvir elogios e críticas

RÁDIO ACUSA ABEL

A rádio BandNews FM emitiu uma nota oficial após a declaração de Abel Ferreira e acusou o treinador do Palmeiras de machismo.

"'Tem Mulher na Área' não é apenas um quadro da BandNews FM. É um lema de uma rádio que tem no seu DNA o respeito às mulheres, das ouvintes às profissionais que fazem desse veículo de comunicação um dos principais do Brasil. Neste sábado, a nossa repórter Alinne Fanelli foi desrespeitada ao exercer sua profissão. O machismo indiscutível demonstrado pelo técnico Abel Ferreira é injustificável e indefensável. Postura que certamente não representa as milhares de torcedoras do Palmeiras que, assim como a jornalista Alinne Fanelli, trabalham com profissionalismo e dedicação, independentemente do setor. À nossa repórter, solidariedade e respeito!", escreveu a rádio.