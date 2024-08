Ex-lutador do UFC e do Bellator morre aos 45 anos

GAROPABA, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Benji Radach, ex-lutador do UFC e do Bellator, morreu aos 45 anos. As causas da morte ainda não são conhecidas.

A notícia foi confirmada pelos próprios familiares de Benji Radach nas redes sociais.

O norte-americano teve passagens em eventos como UFC, Strikeforce, WEC, Bellator e IFL. Foram quase 15 anos de carreira no MMA, com 16 vitórias em 23 combates.

Ele começou a carreira no MMA em 2001, quando derrotou Oyden Demotta no WEC 2 (World Extreme Cagefighting).

O norte-americano parou de lutar oficialmente em maio de 2015, no Bellator 137, após derrota para o compatriota Ben Reiter.

Ao longo da carreira, Benji Radach enfrentou e venceu o brasileiro Murilo "Ninja" Rua, em outubro de 2008, pelo Elite XC, antes de ingressar no Strike Force.