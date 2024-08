Flamengo recusa oferta de R$ 150 milhões e considera Pedro inegociável

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Não está nos planos do Flamengo uma venda do atacante Pedro. Por isso, o clube recusou a proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, de 20 milhões de euros (R$ 122,6 milhões) pelo jogador. Com bônus, o valor poderia chegar a 25 milhões de euros (R$ 153,2 milhões).

O camisa 9 é visto como fundamental dentro do Flamengo. Artilheiro do clube, convocado para a seleção brasileira e cada vez mais protagonista, o atacante tem status de praticamente inegociável.

Não é a primeira vez que Pedro aparece no radar de outros clubes. O Fla já recebeu as procuras de clubes da Inglaterra, Rússia, Portugal, Arábia Saudita e até do Palmeiras, mas rechaçou tudo. A notícia da proposta e da recusa foi dada inicialmente por Venê Casagrande e ge.

A única chance de um clube ter Pedro sem o Flamengo poder reagir é pagando a multa. Algo que o próprio rubro-negro fez recentemente com De la Cruz, por exemplo.

Pedro vive a melhor temporada da carreira. Ele tem 31 gols e oito assistências. É titular absoluto de Tite, apesar da ausência atual por conta de uma lesão na coxa.

A multa de Pedro é de 100 milhões de euros (R$ 615,58 milhões) para o mercado doméstico. Para o exterior é de 60 milhões de euros (R$ 369,35 milhões). O Al-Hilal já chegou a oferecer 30 milhões de euros, mas o Fla não quis conversar e o atacante não se interessou em sair no ano passado.

O Flamengo pagou 14 milhões de euros à Fiorentina em dezembro de 2020. O contrato, renovado em 2023, é válido até o fim de 2027. O alto investimento feito no atleta é mais um dos motivos para que ele fique fora da lista dos negociáveis.

Por fim, o Fla quer evitar perder jogadores importantes no atual momento da temporada. Com três competições em disputa, o clube entende que precisa se reforçar e foi obrigado a buscar reposições para os lesionados. Vender Pedro significaria ter de ir ao mercado por um centroavante de peso, já que Gabigol não vive bom momento e Carlinhos é tido como reserva.

"[Pedro sai do Flamengo] Só sob meu cadáver ou depositando a multa dele. Nunca [foi cogitado]. Foi tentada por outros. Publicamente a Leila [Pereira, presidente do Palmeiras] falou na frente de outros presidentes de clubes que tinha uma proposta. Eu falei: "presidente, ótimo. Convença o jogador e deposita a multa. Se a senhora depositar, tira ele", declarou Rodolfo Landim ao Charla Podcast.