GAROPABA, SC (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, teve seu perfil no X (antigo Twitter) hackeado na noite da última quarta-feira (28).

Os hackers aproveitaram a invasão para 'causar' e fazer postagens polêmicas em nome do jogador francês.

Uma das postagens exaltou Cristiano Ronaldo e criticou o 'anão' Lionel Messi: "Cristiano Ronaldo é o melhor jogador de todos os tempos. Esse anão não é o meu GOAT [maior de todos os tempos]". Mbappé é fã declarado de CR7 e jogou por dois anos com o argentino no PSG.

Em outra mensagem, o perfil de Mbappé escreveu que mudaria para o Manchester United. "Manchester é vermelha, estou indo para o Manchester United. Em 2028, irei em uma transferência sem custos".

Sobrou até para o Tottenham. O perfil repostou uma foto de Mbappé com a camisa do time inglês e escreveu "essa seria a maior conquista deles", brincando com a seca de títulos dos Spurs.

REAL JOGA NESTA QUINTA

O Real Madrid de Mbappé volta aos gramados nesta quinta-feira para encarar o Las Palmas, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.