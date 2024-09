Leclerc segura a McLaren, vence o GP da Itália e encerra jejum da Ferrari

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Charles Leclerc segurou a dupla da McLaren e colocou a Ferrari no lugar mais alto do pódio do GP da Itália de Fórmula 1 após cinco anos. O monegasco contou com a calorosa torcida italiana para administrar o desgaste de pneu e venceu a etapa de Monza. Oscar Piastri foi o segundo e Lando Norris fechou o pódio.

A última vitória da Ferrari em casa aconteceu em 2019. Na ocasião, Charles Leclerc também foi o campeão.

É a segunda vitória de Leclerc na temporada. O monegasco também ficou no lugar mais alto do pódio no GP de Mônaco.

O triunfo na Itália contou com uma estratégia ousada da Ferrari. A escuderia optou por fazer apenas uma parada para troca de pneus para conseguir brigar com a veloz dupla da McLaren. Carlos Sainz bateu na trave, mas Leclerc não desapontou.

O holandês Max Verstappen, líder do Mundial de F-1, terminou em sexto lugar. Depois de um treino classificatório razoável, o piloto da Red Bull só conseguiu administrar uma posição intermediária em Monza.

Com essa posição, ele chegou a 303 pontos, mas mantém boa vantagem na ponta. Norris somou 16 pontos e chegou a 241, ocupando a vice-liderança. Faltam oito corridas para o fim da temporada. O terceiro lugar é de Leclerc, com 217, seguido por Piastri, com 197.

O próximo Grande Prêmio de Fórmula 1 acontece em Baku, no Azerbaijão. A corrida está marcada para o dia 15 de setembro (domingo), às 8h (de Brasília).

COMO FOI A CORRIDA

Lando Norris manteve "maldição" e perdeu a primeira colocação logo na primeira volta. Pole position na Itália, o piloto da McLaren até fez uma boa largada, mas acabou vítima de uma bela manobra do companheiro de escuderia Oscar Piastri -que largou na segunda colocação — e acabou ultrapassado. Charles Leclerc aproveitou a confusão para jogar Norris para a terceira colocação, para delírio da torcida da Ferrari.

Verstappen assumiu a ponta, mas teve problema no box e perdeu a vantagem. O piloto da Red Bull foi um dos últimos a trocar pneus e acabou assumindo a ponta na 20ª volta. A equipe, porém, teve um problema na troca do pneu traseiro direito e o holandês voltou na modesta sétima colocação.

A dupla da McLaren brigou pela volta mais rápida, e só Leclerc acompanhou ritmo. Piatri reassumiu a liderança próximo da metade da corrida e foi seguido de perto pelo companheiro de equipe Lando Norris. Charles Leclerc completou o pelotão da frente, sempre colado em Norris para buscar um pódio para a Ferrari em casa.

Leclerc assumiu a ponta e viveu dilema por segunda parada. A Ferrari arriscou e fez apenas uma parada para troca de pneus, o que colocou Charles na ponta e Carlos Sainz na segunda colocação. O monegasco, porém, viveu um dilema nas últimas dez voltas, pois uma ida para os boxes custaria a vitória, mas o piloto precisaria administrar os desgastados pneus.

Leclerc segurou 36 voltas com o mesmo jogo de pneus e comandou a festa na Itália. O piloto assegurou a festa da Ferrari em casa, abrindo 4s de vantagem para o segundo colocado Oscar Piastri na última volta. Norris fechou o pódio e garantiu a volta mais rápida na última tentativa.