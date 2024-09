Globo faz proposta para comprar novo Mundial de Clubes da Fifa, que estreia em 2025

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo formalizou proposta à Fifa (Federação Internacional de Futebol) para adquirir os direitos de transmissão do novo Mundial de Clubes organizado pela entidade, marcado para junho de 2025.

A candidatura foi oficializada no último dia 20 de agosto, data final imposta pela Fifa à concorrência para vender as partidas a grupos de mídia em toda a América Latina. A proposta não é nos mesmos moldes da que foi feita pela Copa do Mundo de 2026, em que a emissora fará apenas metade das partidas.

As conversas estão em andamento e, nos bastidores, o canal está otimista. A Fifa não estipulou um prazo para dar a resposta final. Procurada pelo F5, a Globo optou por não comentar o assunto.

Dos 32 participantes do Mundial de Clubes, 30 já foram definidos. Agora, as duas vagas restantes são as do campeão da Libertadores 2024 e do representante do país-sede. No caso, os Estados Unidos.

Se um time já classificado for o campeão da Libertadores, a última vaga será definida pelo ranking da Conmebol. Neste momento, o Olímpia, do Paraguai, seria o herdeiro da posição.

O Mundial de Clubes de 2025 está marcado para acontecer entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025. Os 32 times serão distribuídos em oito grupos, com os dois melhores de cada avançando às oitavas para o mata-mata em jogo único.

Entre os times já confirmados, estão Flamengo, Palmeiras e Fluminense como representantes brasileiros. Gigantes do futebol europeu, como Real Madrid, Chelsea, Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Inter de Milão e Paris Saint-Germain, também participarão da competição.