Lucas Moura brinca com convocação para a seleção: 'Achei que era pegadinha'

GAROPABA, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Moura revelou ter ficado surpreso com a convocação para a seleção brasileira para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

"Eu estava no avião, não imaginava, o comandante pegou o interfone e avisou, foi uma surpresa, achei até que era pegadinha, olhei meu celular e não tinha mensagem alguma. Aí depois saiu a notícia, muita gente me mandou mensagem, foi inusitado, mas muito bom", disse o jogador em entrevista à imprensa na chegada a Curitiba.

Lucas Moura foi convocado para a vaga de Savinho, do Manchester City, machucado. O atacante dos Citizens se recupera de um problema no joelho.

O jogador do São Paulo recebeu a notícia no sábado (31), no embarque para o jogo contra o Fluminense. O time paulista foi derrotado por 2 a 0 no Maracanã, neste domingo (1º), com o meia entre os titulares.

Lucas Moura não era convocado para a seleção brasileira desde 2018, quando o técnico ainda era Tite. O meia atuava com a camisa do Tottenham.

Lucas ainda aproveitou a entrevista na chegada a Curitiba para desejar melhoras a Savinho. "Desejar melhoras e boa recuperação ao Savinho. Esperava, batalhei para essa oportunidade, mas a gente fica triste pela lesão do companheiro, que faz parte do futebol".

Lucas Moura, e os demais convocados, se apresentam à seleção a partir desta segunda-feira (2), em Curitiba. No sexta-feira (6), o Brasil enfrenta o Equador, no Couto Pereira. No dia 10, o time comandado por Dorival Júnior jogará contra o Paraguai, em Assunção.

O atacante é a segunda baixa de Dorival para os jogos contra Equador e Paraguai. O treinador convocou William, do Cruzeiro, para a vaga de Yan Couto, do Borussia Dortmund.