'Me ensinaram a me respeitar', diz Rebeca sobre aprendizado com lesões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As ginastas brasileiras Rebeca Andrade e Lorrane dos Santos concederam entrevista ao programa Pod Delas, comandado por Tata Estaniecki, nesta quinta-feira. A primeira atleta, ouro em Paris 2024, afirmou que as lesões sofridas na carreira também serviram como ensinamento.

A atleta paulistana venceu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, mas afirmou dificuldades ao longo da carreira: "Tive muitas lesões e me questionava muito por isso. A primeira vez que eu me machuquei eu tinha 15 anos. Eu não sabia o processo de como era voltar (aos treinos). Me senti muito impotente."

Quando recuperada, Rebeca pensou em desistir. "Quando eu tive que voltar aos treinos, falei para minha mãe que não queria voltar a treinar". Com suporte da mãe, a atleta optou por dar uma nova chance e logo recuperou gosto pelo esporte: "Assim que eu pisei (no ginásio) e vi as meninas eu abri um sorrisão", disse.

"As minhas lesões me ensinaram muito a me conhecer, a me respeitar", afirmou Rebeca. "Eu sou muito grata por elas, por não ter desistido, por todas as pessoas que não me deixaram dar 50 mil passos para trás."

Lorrane também detalhou a dificuldade de disputar os Jogos logo após a morte da irmã: "Minha mãe falou: 'faz por você e pela sua irmã'. Era o sonho dela também". A atleta ressaltou que não conseguia fazer as próprias malas antes da viagem a Paris, devido ao acontecimento, e precisou de suporte da família. A ginasta carioca conquistou o bronze em equipes, ao lado de Rebeca, nas Olimpíadas deste ano.