Os jogadores de futebol americano mais atraentes do momento

A Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) vai fazer história no Brasil hoje, 6 de setembro, com o tão esperado jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, na Neo Química Arena, em São Paulo. Com ingressos esgotados e 42 mil pessoas na expectativa, esse evento marca o começo de uma nova era para o futebol americano por aqui. Além da adrenalina do jogo, vão acontecer shows de Anitta e Luísa Sonza, tornando essa partida muito mais do que só um jogo. É tudo parte da expansão da NFL pelo mundo, mostrando como o futebol americano está crescendo no Brasil.

Alcançar esse nível na liga, não é moleza. É preciso muito mais do que talento para chegar à NFL. O caminho é cheio de treinos puxados, disciplina e um desempenho atlético de dar inveja. Essa dedicação foi o que permitiu que jogadores brasileiros, como Cairo Santos, kicker dos Chicago Bears, e Durval Queiroz brilhassem na liga. E agora, com tantos talentos em ascensão, a curiosidade para saber quem são os craques mais atraentes também cresce. Por isso, clique na galeria e aproveite esse colírio para os olhos!