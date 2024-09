Corinthians acerta contratação de Memphis Depay por dois anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians acertou a contratação de Memphis Depay, ex-Atlético de Madri, por dois anos. O valor do acordo gira em torno de R$ 70 milhões.

Nesta sexta-feira (6), o time alvinegro aceitou a contraproposta enviada pelo staff do jogador holandês. As minutas do contrato já estão sendo assinadas. O vínculo é válido até o final de 2026.

Os valores giram em torno de R$ 2,9 milhões mensais de salário -somando direitos de imagem, premiações e participações em ações de marketing- e são superiores aos da proposta anterior.

Depay priorizava a permanência no futebol europeu, mas, diante da proposta que tinha de um clube da Espanha, a apresentada pelo Corinthians acabou sendo a mais interessante. Samir Carvalho, colunista do UOL, antecipou que a equipe negociava com o jogador ainda no início desta semana.

O "projeto" apresentado pelo Timão foi o que mais agradou o atacante holandês, que também se animou com o aumento salarial. As trativas foram conduzidas por Fabinho Soldado (executivo de futebol), Vinicius Cascone (secretário-geral) e Pedro Silveira (diretor financeiro).

Memphis chegará ao Brasil nos próximos dias para realizar exames médicos e acertar questões burocráticas.