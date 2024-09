Fernando Rufino conquista 25º ouro do Brasil em Paris

JOSUÉ SEIXAS

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Os brasileiros Fernando Rufino e Igor Tofalini conseguiram uma dobradinha na prova dos 200 m na canoagem VL2 (usa tronco e braços na remada). Rufino se tornou bicampeão paralímpico, com o tempo 50s47, o melhor da história dos Jogos.

Tofalini foi prata, com 51s78. Blake Haxton, dos Estados Unidos, ficou com o bronze, com o tempo de 51s81.

Esse foi o 25º ouro do Brasil nas Paralimpíadas de Paris, na melhor campanha do país em Jogos Paralímpicos –são 89 medalhas no total, com 26 pratas e 38 bronzes.

Mais cedo, Tayana Medeiros conquistou o 24º ouro do Brasil. Competidora do halterofilismo (categoria até 86 kg), ela levantou 156 kg na última tentativa e ultrapassou a chinesa Feifei Zheng, que havia levantado um quilo a menos.