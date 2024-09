Vasco resiste com um a menos e elimina o Athletico-PR nos pênaltis

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco viveu uma noite heroica e está na semifinal da Copa do Brasil. A equipe carioca perdeu para o Athletico-PR por 2 a 1 no tempo normal, mas venceu o Furacão por 5 a 4, nos pênaltis, nesta quarta-feira (11), na Ligga Arena, e segue na competição entre os quatro melhores.

Léo Jardim foi o nome da classificação. O goleiro vascaíno fez milagres com a bola rolando e ainda pegou o pênalti batido por Canobbio na disputa final.

Todos os gols com bola rolando saíram no primeiro tempo. Cuello marcou o gol que abriu o placar para o Athletico e deu a assistência para Zapelli fazer o segundo. Vegetti, quase nos acréscimos e com o Vasco já com um jogador a menos, diminuiu o jogo e deixou o duelo empatado no agregado em 3 a 3 -o time carioca venceu na ida por 2 a 1.

O Vasco resistiu com um a menos desde o final do primeiro tempo. Rayan foi expulso após agredir Esquivel e deixou a equipe carioca com 10 jogadores em campo. O Athletico pressionou até o fim, mas não conseguiu decidir no tempo normal.

O Vasco espera por Atlético-MG ou São Paulo na semifinal. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 21h45 (de Brasília), na Arena MRV. O Galo venceu o jogo de ida, fora de casa, por 1 a 0.

O Athletico volta a campo no próximo sábado (14), quando recebe o Fortaleza na Ligga Arena, às 18h30 (de Brasília). No domingo (15), o Vasco encara o Flamengo, como visitante, no mesmo horário. Os dois jogos são válidos pela 26ª rodada do Brasileirão.

O JOGO

O primeiro tempo foi frenético: teve Cuello saindo da cartola, expulsão e pirata em ação. O Athletico começou pressionando, levou alguns sustos na bola aérea do outro lado, mas contou com brilho de Cuello para abrir 2 a 0. O camisa 28 marcou um bonito gol e deu assistência para Zapelli fazer o segundo. O Vasco quase viu tudo desandar após a expulsão de Rayan por agressão a Esquivel, mas foi justamente com um a menos que o time cresceu no jogo e conseguiu o empate com Vegetti ao seu melhor estilo, brigando pelo alto.

O segundo tempo foi de sufoco do Athletico, mas sem efetividade. A segunda metade do jogo aconteceu só no campo de ataque da equipe mandante, que tentou de tudo que é jeito, mas parou em milagres de Léo Jardim e nos cortes na hora certa da defesa vascaína. Com um a menos, o Vasco praticamente não pisou no campo ofensivo, mas teve méritos na defesa e levou o jogo para os pênaltis.

Léo Jardim garantiu a classificação vascaína nos pênaltis. O goleiro vascaíno defendeu a terceira cobrança athleticana, que saiu dos pés de Canobbio. Os cobradores vascaínos -Sforza, Puma Rodríguez, Victor Luis, Mateus Carvalho e Vegetti — foram perfeitos e tiveram 100% de aproveitamento. Pablo, Mastriani, Madson, João Cruz fizeram pelo Furacão.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

Espalma Léo Jardim. Zapelli tabelou com Christian, limpou a marcação de Paulo Henrique e finalizou firme. A bola tinha o caminho do gol, mas Léo Jardim esticou o braço e espalmou.

Vasco assusta pelo alto. A resposta vascaína veio com Vegetti. Lucas Piton recebeu com espaço pela esquerda e cruzou na segunda trave. O atacante argentino subiu nas costas da defesa e mandou raspando a trave.

Cuello abre o placar para o Athletico: 1 x 0. Esquível recebeu pela esquerda e cruzou na área. A bola caiu para Cuello do lado direito. O camisa 28 matou no peito e, no cair da bola, soltou o pé cruzado e mandou a bola na bochecha da rede.

Quase o segundo! Zapelli recebeu bola na entrada da área. O camisa 10 finalizou de primeira, no contrapé de Léo Jardim. O goleiro vascaíno conseguiu se recuperar a tempo e mandou para longe.

Zapelli insiste e faz o segundo do Athletico: 2 x 0. Gabriel alçou bola na área buscando Cuello pelo lado direito. O camisa 28 cabeceou para o meio da área, a bola passou por Mastriani, mas encontrou Zapelli entrando livre na segunda trave para completar de cabeça para as redes.

Lambança, milagre e isolada. Kaique Rocha tentou recuo e deu a bola nos pés de Rayan. O atacante do Vasco finalizou cruzado, mas a bola parou na defesa milagrosa de Mycael com o pé esquerdo. Na sobra, Payet recebeu dentro da área, limpou a marcação, mas isolou.

Expulso! Rayan deu uma chutão que explodiu em Esquivel ao tentar ganhar lateral para o Vasco. Os dois se desentenderam na lateral do campo, e o atacante do vascaíno agrediu o lateral athleticano com uma braçada no rosto. Wilton Pereira Sampaio deu cartão amarelo em campo, mas, chamado pelo VAR, trocou a cor por vermelho.

Vegetti diminui o placar em lance repetido: 2 x 1. Piton recebeu pela esquerda e cruzou na segunda trave. Vegetti apareceu na segunda trave, ganhou de Esquivel pelo lado e, dessa vez, não mandou para fora, mas sim para o fundo das redes.

Léo Jardim faz milagres. O começo do segundo tempo foi de total brilho do goleiro vascaíno. Primeiro, Cuello recebeu pela ponta direita da área e finalizou cruzado. A bola passou entre as pernas do defensor, mas o goleiro se esticou todo e espalmou com a ponta dos dedos. Pouco depois, Mastriani subiu e cabeceou para baixo. Léo Jardim mostrou tempo de reação e defendeu mais uma.

Léo Jardim de novo! Gamarra teve espaço na intermediária, carregou a bola e soltou o pé buscando o canto esquerdo baixo de Léo Jardim. O goleiro vascaíno se esticou todo e conseguiu mandar para escanteio.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 2 (4) X (5) 1 VASCOA

THLETICO-PR

Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno (Gamarra) e Esquível; Gabriel, Erick (Madson), Christian (Pablo) e Zapelli (João Cruz); Cuello, Canobbio e Mastriani. Técnico: Martín Varini

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon, Léo e Lucas Piton (Mateus Carvalho); Hugo Moura (Victor Luis), Sforza e Payet (Emerson Rodríguez); David (Leandrinho), Rayan e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

Estádio: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Rafael da Silva Alves (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Gols: Cuello (24'/1°T), Zapelli (32'/1°T) (Athletico), Vegetti (45'/1°T) (Vasco)

Cartões amarelos: Kaique Rocha, Madson, Zapelli (ATH), Sforza, Souza (VAS)

Cartão vermelho: Rayan (VAS)