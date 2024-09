Atleta da NFL detido antes de jogo critica polícia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tyreek Hill, do Miami Dolphins, reclamou da ação da polícia de Miami (EUA) ao detê-lo no último domingo (8) após um incidente de trânsito pouco antes do jogo contrao Jacksonville Jaguars.

"Se pudesse voltar no tempo, faria as coisas de outra forma, mas isso não lhes [polícia] dá o direito de me tratar como um cachorro", disse Hill.

"É muito louco que haja policiais que tratem as pessoas assim sabendo que têm câmeras neles e isso me leva a outra pergunta, o que fariam se não tivessem essas câmeras?"

O atleta, porém, admitiu que poderia ter "cooperado mais": "Poderia ter baixado minha janela. Sou humano e tenho que seguir as regras como qualquer outra pessoa", afirmou.

O QUE ACONTECEU

O Miami Dolphins informou que Tyreek Hill foi detido pela polícia local após um "incidente de trânsito". O jogador chegou a ser algemado pelos policiais enquanto o caso acontecia - as imagens ganharam força nas redes sociais.

O jogador teve ajuda de companheiros, acabou liberado e foi para o jogo contra o Jacksonville Jaguars. Na mesma nota em que comunicou o caso, os Dolphins informaram que o jogador estaria presente no jogo no Hard Rock Stadium.

"O wide receiver Tyreek Hill foi parado por um incidente de trânsito a cerca de um quarteirão do estádio e brevemente detido pela polícia. Ele já foi liberado. Vários companheiros de equipe viram o incidente e pararam para oferecer apoio. Tyreek e todos os outros jogadores envolvidos chegaram em segurança ao estádio e estarão disponíveis para o jogo.", disse o time, em nota.

Tyreek Hill foi para o jogo, anotou um touchdown e comemorou como se estivesse algemado. Após cruzar o campo com uma corrida de 80 jardas, o wide receiver comemorou colocando as duas mãos para trás, simulando estar com algemas. Ele foi festejado pelos companheiros.