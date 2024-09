O gesto de Mbappé com um jovem que "encantou" o mundo do futebol

Kylian Mbappé assinou, este sábado, aquele que foi o quarto gol em seis jogos com a camisa do Real Madrid, no triunfo conquistado sobre a Real Sociedad, por 0-2.

No entanto, mais do que este feito, está dando o que falar o gesto do jogador francês para com um jovem gandula, já perto do apito final, quando saiu para dar o lugar a Endrick.



Confira!