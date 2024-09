Saída de Talles Magno exemplifica regra de Ramón Díaz no Corinthians

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A saída de Talles Magno mostra como não há exceções em uma regra do técnico Ramón Díaz no Corinthians.

Ramón surpreendeu ao tirar Talles no intervalo da derrota por 2 a 1 para o Botafogo no último sábado (14), no Nilton Santos.

Esperava-se que a saída pudesse ter relação com um incômodo no ombro, mas a opção foi técnica.

O treinador entendeu que Talles Magno não mostrou a postura adequada. A substituição foi um recado a ele e a todo o elenco.

Ramón Díaz crê que o Corinthians não tem o direito de diminuir a concentração por causa da situação difícil no Brasileirão. O Timão está na 18ª colocação e corre sério risco de rebaixamento.

"[Talles Magno] não estava rendendo. Sem ritmo, agressividade, sem chegar ao gol. O tempo é curto, temos que render imediatamente. A situação não deixa ter uma atitude abaixo, sem saber pelo que estamos jogando. No segundo tempo tivemos mais chegadas e ocasiões. Não gosto de perder desse jeito. A situação não é fácil e necessitamos ter outro espírito. Tivemos isso, passamos para a semifinal da Copa do Brasil por esse espírito. Precisamos fazer isso sim ou sim", disse Ramón Díaz, em entrevista coletiva.

Leia Também: Ex-mulher de Caio Paulista diz ter sido vítima de agressões; entenda