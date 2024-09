Remador australiano perde quatro medalhas olímpicas em roubo de carro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-remador australiano Drew Ginn, tricampeão olímpico e uma vez prata, teve suas medalhas roubadas.

Drew Ginn teve seu carro roubado no dia 6 de setembro. Ele estava em uma conferência em Brunswick, no norte de Melbourne, cidade da Austrália, quando o veículo, que estava com as medalhas dentro, foi levado.

Outros itens estavam no carro: uma câmera GoPro, fones de ouvido e uma roupa de mergulho. Segunda a imprensa australiana, um dos responsáveis pelo roubo já foi detido pela polícia, mas as medalhas não foram encontradas.

"É um pedaço de metal, mas para mim é uma sensação terrível pensar e imaginar que as medalhas podem não estar na minha família. Gosto da ideia de que essas medalhas são para a Austrália. Não é só você, como atleta, representando seu país, você está representando cada pessoa. Elas são muito valiosas para a família e amigos, mas não podem ser seguradas. Estavam escondidas no carro, mas o carro foi completamente saqueado e muitas coisas foram quebradas e destruídas. Deve ter sido uns cinco minutos. Pode haver um mercado para esse tipo de coisa, mas espero que o bom senso prevaleça. Sei que outras medalhas foram devolvidas no passado, então esperamos que isso aconteça neste caso", disse Drew Ginn, sobre o roubo.

O remador conquistou o ouro nas Olimpíadas de Atlanta-1996, Atenas-2004 e Pequim-2008. A prata foi conquistada em Londres-2012. Aos 49 anos, ele não compete mais.

A polícia local divulgou fotos das medalhas e pediu que pessoas informem, caso vejam as medalhas à venda em plataformas online ou em lojas.

Drew Ginn fez parte do quarteto australiano do remo conhecido como "Oarsome Foursome". Juntos, eles foram referência no esporte durante o período em que competiram.