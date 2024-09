Árbitro de Fluminense x São Paulo é denunciado e pode ser punido pelo STJD

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O árbitro Paulo César Zanovelli, que comandou o polêmico Fluminense 2x0 São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, no início do mês, foi denunciado e pode ser punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Zanovelli será julgado por "deixar de observar as regras da modalidade", ato que consta no artigo 259 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva).

Ele pode ser suspenso de 15 a 120 dias em caso de condenação do STJD. Em caso de reincidência, a pena pode subir para até 240 dias -e com multa de até R$ 1 mil.

Não há data para o julgamento acontecer. O árbitro não foi escalado pela CBF nas desde o jogo em questão, ocorrido no dia 1° de setembro.

A polêmica começou quando o são-paulino Calleri, na tentativa de receber um lançamento em profundidade, se enroscou com Thiago Santos. O bandeira Guilherme Dias Camilo sinalizou falta, mas Zanovelli deu vantagem e virou de costas para o lance.

Thiago Silva, do Fluminense, colocou a mão na bola para cobrar a falta que não foi marcada e, segundos depois, os cariocas marcaram com Kauã Elias.

Zanovelli deu o gol e, imediatamente, foi alertado pela equipe do VAR, comandada por Igor Julio Benevenuto, sobre a suposta infração de Thiago Silva.

O juiz, no entanto, se contradisse no áudio disponibilizado pela CBF: ele afirmou aos colegas ter visto a falta de Calleri na origem da jogada, mas admitiu que observou a mão na bola em meio à vantagem -mesmo assim, considerou o gol como "legal".

"O Calleri segurando é falta clara. Eu ia dar a vantagem. O jogador [Thiago Silva] para e bate a falta. Ok, e eu faço o sinal de 'solta'. Deixa rolar, deixa que eu falo agora, vamos seguir. Eu dei a vantagem e [mandei] seguir. É gol legal", disse Paulo César Zanovelli à equipe do VAR.

O São Paulo ingressou com uma "Medida Inominada" que solicita a anulação da partida. O protocolo foi firmado no final da tarde da última segunda-feira (9).

O São Paulo considera que foi "manifestadamente prejudicado por erro de direito" e quer, além da anulação, a punição dos árbitros envolvidos na polêmica do gol de Kauã Elias, que abriu caminho para a vitória do Fluminense. O pedido foi encaminhado para análise do presidente do STJD, Luís Otávio Veríssimo Teixeira.