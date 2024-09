Cuiabá e Cruzeiro só empatam e estacionam na tabela do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cuiabá ficou no 0 a 0 com o Cruzeiro neste domingo (22), na Arena Pantanal, pela 27ª rodada do Brasileirão. O resultado é ruim para os dois times.

O Dourado segue em penúltimo lugar, com 23 pontos, quatro a menos do que o Fluminense (18º). Já a Raposa foi a 42 pontos, em 7º lugar, perdendo a chance de entrar no G6.

O Cruzeiro tem compromisso pela Sul-Americana na quinta (26), contra o Libertad, em Belo Horizonte. No jogo de ida, a Raposa venceu por 2 a 0. Na sequência do Brasileiro, o Cuiabá enfrenta o Fortaleza, no próximo domingo (29), fora de casa.

Como foi o jogo

O time visitante começou melhor, mas logo os mandantes se encontraram em campo. O Cuiabá poderia ter ido para o intervalo com a vantagem, porém Cássio teve uma boa atuação para evitar o gol em três lances de perigo. Walter trabalhou pouco e também salvou quando foi acionado na única vez durante a etapa em tentativa de Kaio Jorge.

Cruzeiro coloca força máxima. Barreal, Lucas Silva e Matheus Pereira, que iniciaram no banco, entraram de uma vez no começo do segundo tempo para tentar levar mais qualidade técnica ao time mineiro. Mesmo assim, os times continuaram sofrendo, e o cansaço apareceu mais rápido pelo clima quente na Arena Pantanal. O Cruzeiro trocou mais passes com as alterações, mas cometeu muitos erros quando chegou perto do gol.

Expulsão no fim. O zagueiro João Marcelo parou o ataque de Eliel com um carrinho próximo da área e recebeu o cartão vermelho direto. O Cuiabá teve 15 minutos com um jogador a mais, mas foi o Cruzeiro que criou a melhor chance após se arriscar no ataque com chute de Barreal em cima de Walter.

FICHA TÉCNICACUIABÁ 0X0 CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro - 28ª rodada

Data: 22/09/2024

Local: Arena Pantanal (MT)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA - SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa - SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rafael Traci (PR)

Cartões Amarelos: Peralta (CRU)

Cartões Vermelhos: João Marcelo, 36'/2ºT (CRU)

CUIABÁ: Walter, Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur, Ramon, Lucas Mineiro (Max, 46'/2ºT), Fernando Sobral, Lucas Fernandes (Jonathan Cafu, 35'/2ºT), Gustavo Sauer (Denilson, 28'/2ºT) Derik Lacerda (Eliel, 28'/2ºT) e Clayson. Técnico: Bernardo Franco

CRUZEIRO: Cássio, Jonathan Jesus (Lautaro Díaz, 28'/2ºT), João Marcelo, Villalba, William e Peralta (Lucas, Silva, 12'/2ºT); Ramiro, Mateus Vital (Matheus Pereira, 12'/2ºT), Kaiki Bruno (Marlon, 20'/2ºT), Gabriel Veron (Barreal, 12'/2ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra