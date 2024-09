Messi xinga árbitro nos EUA: 'Filho da p...'; vídeo

Lionel Messi ficou visivelmente irritado após o empate do Inter Miami com o Charlotte por 1 a 1, neste sábado (28), e fez duras críticas ao árbitro Ramy Touchan. Messi xingou o árbitro, chamando-o de "mau-caráter" e "mal-intencionado", além de ofendê-lo com palavrões, embora o motivo exato de sua raiva não tenha sido esclarecido. Após as reclamações, o astro argentino recebeu um cartão amarelo e foi afastado pelos companheiros.

Messi marcou o gol de empate do Inter Miami no segundo tempo, com um chute de fora da área, após a equipe ter saído atrás no placar. Apesar do empate, o gol do camisa 10 garantiu um ponto importante para o time.

O Inter Miami segue dominando a Major League Soccer (MLS), liderando a Conferência Leste com 65 pontos e a maior pontuação no campeonato, considerando as duas conferências.

Leia Também: Memphis marca em treino aberto com mais de 20 mil torcedores e Corinthians anuncia parceria