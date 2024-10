Vasco cutuca 'rival' em polêmica de data da semi: 'Boa fé: você tem ou não'

(UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco alfinetou -sem citar nomes- um 'rival' ao comentar a polêmica da mudança de data dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil.

O Vasco afirmou que o outro clube "exercita o contorcionismo para confundir o público" em relação ao posicionamento do Cruz-Maltino quanto à alteração da data.

O Vasco ressaltou que vê injustiça na mudança realizada. O clube falou que a medida oferece "benefício indevido a certos clubes em prejuízo de outros".

Por, fim o Vasco voltou a afirmar que sugeriu a antecipação da data. A sugestão do clube à CBF era mudar o jogo do dia 17 de outubro para o dia 16, e não para 19.

O Vasco terminou a nota cutucando: "boa fé: você tem ou não".

Veja a nota do Vasco:

"Na tentativa de justificar o injustificável, o rival, que se beneficia da alteração da data da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil 2024, exercita o contorcionismo para confundir o público ao distorcer o posicionamento do Vasco em relação a proposta da CBF.

O fato é que o Vasco prontamente recusou a alternativa da CBF de alterar o jogo do dia 17/10 (quinta-feira) para o final de semana 19/10 e 20/10, por ir contra aos regulamentos e, principalmente, por estabelecer, de forma injustificada, um benefício indevido a certos clubes em prejuízo de outros.

E o Vasco, foi além, em um ato de BOA FÉ, manifestou-se no sentido de concordar com eventual antecipação da partida para 16/10 (quarta-feira) por se tratar de permissão do próprio calendário.

Antecipar 24 horas a partida é diferente de mudar todo o calendário do futebol brasileiro para, deliberadamente, afetar a competitividade e beneficiar uns em detrimento de outros.

Boa fé: você tem ou não."

ENTENDA O CASO

Os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil estavam previstos para o dia 17 de outubro, dois dias após o última de partidas entre seleções pela Data Fifa. Atlético-MG e Flamengo pediram à CBF que o calendário fosse alterado. Corinthians e Vasco se mostraram contrários aos pedidos.

No último sábado (28), a CBF divulgou que os jogos de volta das semifinais foram transferidos para os dias 19 e 20 de outubro. As partidas de Atlético-MG, Vasco, Corinthians e Flamengo no Brasileirão, neste final de semana, foram antecipadas para os dias 16 e 17 do mesmo mês.

A decisão da CBF não agradou Corinthians e Vasco. Os dois clubes demonstraram indignação e entraram com ações no STJD para reverter a medida.

Ao longo desta terça-feira (1°), Flamengo e Atlético-MG apoiaram a decisão da CBF e criticaram as idas de Corinthians e Vasco ao STJD para uma possível mudança do caso.Datas e jogos das semis da Copa do Brasil

Jogos de ida

02/10 - Atlético-MG x Vasco - 19h15 (de Brasília)

02/10 - Flamengo x Corinthians - 21h45

Jogos de volta

19/10 - Vasco x Atlético-MG - 18h30

20/10 - Corinthians x Flamengo - 16h

