Vini Jr. sofre lesão cervical pelo Real Madrid e pode desfalcar seleção

GAROPABA, SC (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid divulgou neste domingo (6) que Vinícius Júnior sofreu uma lesão cervical após a vitória sobre o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol.

O brasileiro caiu de mau jeito com o braço direito aos 33min do segundo tempo e foi substituído com dores no ombro logo depois de marcar o segundo gol da vitória de 2 a 0.

Vinícius Júnior passou por exames após a partida e teve uma lesão na cervical diagnosticada pelo departamento médico do Real Madrid.

O clube espanhol ainda não especificou a gravidade da lesão e qual será o tempo estimado de recuperação do atacante brasileiro.

"Após os exames realizados em nosso jogador Vinícius Júnior, foi diagnosticada uma lesão cervical. A situação permanece em acompanhamento", disse um comunicado do Real Madrid.

O técnico Carlo Ancelotti já havia adiantado que o brasileiro estava 'travado' após a queda: "Ele teve um problema no pescoço e está totalmente travado. Está com muitas dores. Eles vão fazer exames nas próximas horas".

Bruxa solta na seleção

Vinícius Júnior, a princípio, segue entre os convocados de Dorival Júnior para os jogos da seleção brasileira contra Chile, dia 10 de outubro, em Santiago, e Peru, dia 15, no Mané Garrincha, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Os jogadores se apresentaram nesta segunda-feira (7).

