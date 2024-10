Dorival já fez 15 cortes em quatro convocações na seleção

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Júnior convive com uma rotina de cortes por lesão na seleção brasileira. Dorival lidou com cortes em todas as convocações da seleção. O treinador pensa numa lista e acaba fazendo substituições.

O Brasil teve 15 cortes nas quatro listas de Dorival Júnior até aqui. Essa data Fifa já tem cinco baixas.

O goleiro Alisson, os zagueiros Bremer e Éder Militão, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Vini Jr estão fora por lesão. Weverton, Fabricio Bruno, Beraldo, Alex Telles e Andreas Pereira foram os substitutos.

Alisson, Militão, Arana e Vini seriam titulares contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias. Dorival agora torce para não ter nenhum outro problema.

A provável escalação é: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Telles (Abner Vinicius); André (Bruno Guimarães), Lucas Paquetá e Raphinha; Savinho, Rodrygo e Endrick.

OS OUTROS CORTES

Na primeira convocação, Dorival perdeu Ederson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro e Gabriel Martinelli para enfrentar Inglaterra e Espanha em amistosos. Léo Jardim, Fabrício Bruno, Bremer, Pepê e Galeno foram os substitutos.

Para a Copa América, o problema foi menor. Dorival perdeu Éderson e chamou Rafael.

Na última rodada de Eliminatórias, a seleção ficou sem Militão, Yan Couto, Savinho e Pedro. William, Lucas Moura e João Pedro preencheram as lacunas. Militão não teve substituto.