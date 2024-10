Conselho do Corinthians já tem data para retomar 'prestação de contas'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians, marcou a retomada da reunião de "prestação de contas" para a próxima semana.

A reunião da última segunda-feira (7), que teve relatório com denúncia sobre desvio no sócio-torcedor, precisou ser suspensa pelo horário avançado. Foram mais de 4h de debate e apresentações, mas somente metade da pauta prevista foi abordada.

A retomada da reunião está marcada para a próxima segunda-feira, 14 de outubro, às 19h (de Brasília).

Ainda restam três assuntos a serem tratados, inclusive a hipótese de uma ação cautelar, que era preparada pela diretoria para suspender cobranças ao clube na Justiça por 60 dias.

A cautelar gera medo no CD desde que surgiu, por ser uma ação prevista na lei de recuperação judicial e falência. A reportagem ouviu conselheiros temem uma manobra para transformar o Corinthians em SAF.

Augusto Melo, presidente do clube, nega veementemente a possibilidade de recuperação judicial. A diretoria alega a capacidade de arrecadação para negar essa possibilidade

Veja a pauta da reunião:

- Prestação de Contas - Apresentação de Relatórios Diversos da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo, referentes a requerimentos de Conselheiros; (E&Y; Comunicação; Empresa de Segurança);

- Análise e discussão sobre eventual iniciativa unilateral da Diretoria referente a Medida Cautelar Judicial (Lei 11.101/2005 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária) - e suas possíveis consequências para o SCCP;

- Discussão e Deliberação, sobre o descumprimento pela Diretoria de artigos do Estatuto conforme Ofícios do CORI e do CF.