Andreas Pereira herda camisa de Vini, e Endrick mantém número 9 na seleção

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou nesta quarta-feira (09) novidades na numeração dos atletas da seleção brasileira para esta data Fifa. Destaques são Andreas Pereira, que será o camisa 7, no lugar de Vini, e Endrick, que vai vestir a 9.

Com a lesão de Vini Júnior, Andreas Pereira vai receber a camisa 7 nesta data Fifa e herdar a camisa do ponta do Real Madrid na seleção. Endrick, que será reserva no jogo contra o Chile, continuará assegurando a camisa 9 da Amarelinha para os próximos dois jogos do Brasil, contra a equipe chilena e o Peru.

Abner e Igor Jesus, que foram convocados pela seleção principal pela primeira vez, serão os camisas 16 e 19, respectivamente. Weverton, que entrou no lugar de Alisson, lesionado, será o camisa 1. Fabrício Bruno, chamado para o lugar de Éder Militão, vai representar a camisa 3.

Veja a numeração da seleção:

GOLEIROS

Weverton - 1

Bento - 12

Ederson - 23

LATERAIS

Danilo - 2

Vanderson - 13

Alex Telles - 6

Abner - 16

ZAGUEIROS

Beraldo - 17

Fabrício Bruno - 3

Gabriel Magalhães - 14

Marquinhos - 4

MEIO-CAMPISTAS

André - 18

Bruno Guimarães - 5

Andreas Pereira - 7

Gerson - 15

Lucas Paquetá - 8

Rodrygo - 10

ATACANTES

Endrick - 9

Raphinha - 11

Luiz Henrique - 21

Igor Jesus - 19

Savinho - 20

Gabriel Martinelli - 22